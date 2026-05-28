Бублик и Кириос сыграют в паре на турнире в Штутгарте

Александр Бублик и Ник Кириос получили wild card на парный турнир ATP 250 в Штутгарте.

Источник: Reuters

Александр Бублик и Ник Кириос выступят в парном разряде на турнире ATP 250 в Штутгарте. Организаторы предоставили теннисистам wild card. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Instagram.

Соревнования в немецком Штутгарте пройдут с 6 по 14 июня и откроют травяную часть сезона ATP после завершения «Ролан Гаррос».

Для Кириоса турнир может стать одним из первых выступлений после продолжительной серии травм. Австралиец в последние годы редко выходил на корт из-за проблем с коленом и запястьем.

Бублик ранее уже успешно выступал на травяных покрытиях. Представитель Казахстана выигрывал турнир ATP в Галле и считается одним из самых опасных соперников на быстрых кортах.

Турнир в Штутгарте традиционно собирает сильный состав перед стартом Уимблдона и считается важным этапом подготовки к травяному сезону.