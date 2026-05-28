Бублик пошутил о проблемах Синнера на «Ролан Гаррос»

Александр Бублик отреагировал на проблемы со здоровьем у Янника Синнера во время матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

Десятая ракетка мира Александр Бублик прокомментировал состояние Янника Синнера во время матча третьего круга «Ролан Гаррос». Сообщение теннисиста опубликовано в его Telegram-канале.

По ходу встречи итальянский теннисист столкнулся с физическими проблемами и взял медицинский тайм-аут из-за сильного головокружения.

«Закрывайте крышу, плиз», — написал Бублик.

Во время третьего сета Синнер вел со счетом 5:1, однако затем проиграл партию — 5:7. Итальянец испытывал сложности из-за погодных условий и плохого самочувствия.

Синнер занимает первое место в рейтинге ATP и считается одним из главных фаворитов нынешнего «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»-2026 проходит в Париже на грунтовых кортах и завершится 14 июня.

Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
