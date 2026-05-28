Бублик пошутил о проблемах Синнера на «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира Александр Бублик прокомментировал состояние Янника Синнера во время матча третьего круга «Ролан Гаррос». Сообщение теннисиста опубликовано в его Telegram-канале.
По ходу встречи итальянский теннисист столкнулся с физическими проблемами и взял медицинский тайм-аут из-за сильного головокружения.
«Закрывайте крышу, плиз», — написал Бублик.
Во время третьего сета Синнер вел со счетом 5:1, однако затем проиграл партию — 5:7. Итальянец испытывал сложности из-за погодных условий и плохого самочувствия.
Синнер занимает первое место в рейтинге ATP и считается одним из главных фаворитов нынешнего «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»-2026 проходит в Париже на грунтовых кортах и завершится 14 июня.