Синнер сенсационно вылетел во втором круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Синнер встречался с представителем Аргентины Хуаном-Мануэлем Серундоло, который располагается на 56-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой аргентинца в пяти сетах со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Спортсмены провели на корте 3 часа и 31 минуту.
По ходу третьего сета, в котором Синнер вел со счетом 5:1, теннисист испытывал недомогание и вызвал на корт медицинский персонал. Во время перерыва итальянец пожаловался на головокружение и тошноту.
Впервые с 2023 года победителем турнира «Большого шлема» станет кто-то кроме Карлоса Алькараса или Янника Синнера. Ранее Алькарас снялся с «Ролан Гаррос» и ряда других турниров из-за травмы запястья.
Напомним, в прошлом году Синнер дошел до финала турнира, в котором уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Его общий призовой фонд составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.