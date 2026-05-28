Янник Синнер потерял шанс собрать карьерный «Шлем» в 2026 году

Итальянский теннисист Янник Синнер, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, лишился возможности оформить карьерный «Шлем» в 2026 году. Итальянец мог завершить коллекцию титулов на «Ролан Гаррос» — 2026, однако не сумел пройти далеко по сетке турнира.
Синнер, приехавший в Париж в статусе одного из главных фаворитов и посеянный под первым номером, во втором круге уступил аргентинцу Хуану Серундоло, занимающему 56-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 в пользу представителя Аргентины.
Напомним, 24-летний Синнер дважды становился победителем Australian Open — в 2024 и 2025 годах. Также на его счету титулы на Уимблдоне (2025) и US Open (2024). Для оформления карьерного «Шлема» итальянцу по-прежнему не хватает победы на «Ролан Гаррос».