Хачанов объяснил, почему на его матч на «Ролан Гаррос» пришел монах

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о необычном госте в своем боксе на матче.
В среду, 27 мая, Хачанов выиграл во втором круге «Ролан Гаррос» у аргентинца Марко Трунгелли со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4).
На вопрос о присутствии монаха в боксе Хачанов ответил, что это его духовный наставник. «Он не священник, а монах с Афона. Это был сюрприз моей жены Вероники на мой день рождения. Я не знал, он ждал меня в отеле. Вероника помогла ему организовать поездку», — рассказал теннисист.
Хачанов добавил, что монах впервые за 25 лет вылетел из Греции, а сам он с 2021 года каждый год посещает Афон. «Мне очень нравится это место. Я наполняюсь там и духовно, и мысленно. Классно, что получился такой сюрприз, что он смог приехать, увидеть меня и поддержать», — отметил он в интервью First&Red.