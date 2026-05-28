Калинская обыграла Корнееву во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву во втором круге «Ролан Гаррос». Турнир проходит в Париже.
Матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Калинской, которая была посеяна под 22-м номером. Корнеева пробилась в основную сетку через квалификацию. В третьем круге Калинская встретится с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и колумбийкой Камилой Осорио.
Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У россиянки пока нет побед на турнирах WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для неё является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.
Корнеевой 18 лет, она занимает 117-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет титулов WTA, а на турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.