Потапова рассказала о выгодах перехода в сборную Австрии

30-я ракетка мира Потапова в декабре 2025 года сообщила, что в новом сезоне будет выступать под флагом Австрии.
— По поводу финансов, да, конечно, это облегчило жизнь в этом плане, потому что рынок в Австрии больше заинтересован в теннисистках, нежели чем рынок в России. И, к сожалению, опять же, повторюсь, с данными проблемами в нашем мире и в стране, никому девочка из России будет практически неинтересна. Если только не выиграешь все турнира «Большого шлема», не будешь номер один — и то будет все не так легко.
И, конечно, это облегчило жизнь в плане и контрактов, в плане продвижения, в плане каких-то рекламных агентств. Потому что сейчас имеется спрос, имеются возможности. Считаю, что это здорово, — сказала Потапова в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
Ранее Анастасия Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». За выход в следующий раунд 25-летняя Потапова поборется с действующей чемпионкой турнира 4-й ракеткой мира Коко Гауфф из США.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Его общий призовой фонд составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.