Мбоко: Если Серена захочет вернуться, она сама об этом объявит

Канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала слухи о возвращении на корт американки Серены Уильямс.

Ранее журналист Джон Вертхейм сообщил что 44-летняя Серена Уильямс сыграет в паре с Викторией Мбоко на травяном турнире в Лондоне.

— Видели сообщения о том, что вы можете сыграть пару с Сереной в Queen’s Club? Можете это прокомментировать?

— Да, ну… Я очень счастлива. Мы с Сереной поддерживаем связь, и это правда очень круто, потому что я всегда на нее равнялась. Уже сам факт, что она вообще знает, кто я, — это очень волнительно.

Мне кажется, если она захочет вернуться, то должна сама об этом объявить. Это ее момент. Когда она будет готова, тогда и расскажет.

— Вы сказали, что поддерживаете связь с Сереной. Когда вы впервые начали общаться?

— Иногда мы переписываемся, она мне писала. Не могу назвать точную дату. Но очень круто, что она следит за моими результатами. Опять же, она знает, кто я, — это уже невероятно, — приводит слова Мбоко The Tennis Letter.

Серена Уильямс завершила карьеру осенью 2022 года, сыграв свой последний матч на Открытом чемпионате США. На счету американской теннисистки 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 — в парном. Серена Уильямс завоевала четыре золота на Олимпийских играх (три медали в парном разряде и одну — в одиночном).