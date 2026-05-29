Третья ракетка мира Швентек встречалась с соотечественницей Магдой Линетт, которая занимает 73-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Швентек в двух сетах со счетом 6:4. 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут.
Ига Швентек выиграла 29 из 30 последних матчей на «Ролан Гаррос». 24-летняя теннисистка три года подряд брала титул на кортах Парижа (2022, 2023, 2024). В прошлом году Швентек завершила выступление на стадии ½ финала, проиграв первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.
Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Ига Швентек поднялась на девятое место по проценту побед среди женщин на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре — 83,46% (111 побед при 22 поражениях), обойдя по этому показателю представительницу Бельгии Жюстин Энен (83,43%).
В следующем раунде Швентек сыграет против 15-й ракетке мира Марты Костюк из Украины. В своем матче Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.