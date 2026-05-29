Швентек выиграла 29 из 30 последних матчей на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Третья ракетка мира Швентек встречалась с соотечественницей Магдой Линетт, которая занимает 73-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Швентек в двух сетах со счетом 6:4. 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут.

Ига Швентек выиграла 29 из 30 последних матчей на «Ролан Гаррос». 24-летняя теннисистка три года подряд брала титул на кортах Парижа (2022, 2023, 2024). В прошлом году Швентек завершила выступление на стадии ½ финала, проиграв первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Ига Швентек поднялась на девятое место по проценту побед среди женщин на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре — 83,46% (111 побед при 22 поражениях), обойдя по этому показателю представительницу Бельгии Жюстин Энен (83,43%).

В следующем раунде Швентек сыграет против 15-й ракетке мира Марты Костюк из Украины. В своем матче Костюк обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.


Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
