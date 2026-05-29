Андрей Рублев вышел в ⅛ финала на «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Португалии Нуну Боржешем, который занимает 51-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянина в трех сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 2 часа и 37 минут.
Рублев в третий раз в сезоне обыграл Боржеша. Ранее россиянин был сильнее португальца на турнире в Гонконге и на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Андрей Рублев в 18‑й раз вышел в ⅛ финала турниров «Большого шлема» — второй год подряд на «Ролан Гаррос». За карьеру российский теннисист четырежды преодолевал барьер третьего круга данного турнира. 28-летний Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству выходов в ⅛ финала на турнирах «Большого шлема» — этот показатель является рекордным среди российских игроков.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублев поборется с победителем противостояния между Алексом де Минором из Австралии чехом Якубом Меншиком.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.