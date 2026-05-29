Теннисистка снялась с «Ролан Гаррос» после удара о рекламный щит

Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез получила повреждение после столкновения с рекламным щитом на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail


66-я ракетка мира Сенмез играла во втором круге «Ролан Гаррос» в паре с Татьяной Марией из Германии против представительниц Украины Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. По ходу первого сета Сенмез попыталась спасти уходящий мяч, но споткнулась о рекламный щит и врезалась в ограждение. Теннисистка не смогла продолжить встречу и была вынуждена сняться с соревнований.

В одиночном разряде Сенмез завершила выступление в первом круге турнира, проиграв представительнице Австралии Дарье Касаткиной (4:6, 4:6).

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионками парного разряда стали представительницы Италии Сара Эррани и Джасмин Паолини. В финале теннисистки обыграли Анну Данилину из Казахстана и представительницу Сербии Александру Крунич.