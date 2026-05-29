Теннисистка снялась с «Ролан Гаррос» после удара о рекламный щит

66-я ракетка мира Сенмез играла во втором круге «Ролан Гаррос» в паре с Татьяной Марией из Германии против представительниц Украины Ангелины Калининой и Даяны Ястремской. По ходу первого сета Сенмез попыталась спасти уходящий мяч, но споткнулась о рекламный щит и врезалась в ограждение. Теннисистка не смогла продолжить встречу и была вынуждена сняться с соревнований.