Пуэрта рассказал свою версию разрыва с Давидовичем-Фокина

Бывший тренер Алехандро Давидовича-Фокина Мариано Пуэрта заявил, что прекратил сотрудничество после эмоционального конфликта с теннисистом.

Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер Алехандро Давидовича-Фокина Мариано Пуэрта рассказал подробности прекращения сотрудничества с испанским теннисистом. Интервью опубликовано на Punto de Break.

Ранее Давидович-Фокина заявил, что тренер неожиданно покинул команду и улетел в Майами, не предупредив игроков и штаб. Теперь свою версию событий представил сам Пуэрта.

«Алекс — очень эмоциональный игрок. На корте он невероятно интенсивный, иногда реагирует не совсем адекватно. После почти 20 недель путешествий с ним настал момент, когда мне нужно было остановиться, иначе я бы просто заболел», — рассказал Пуэрта.

По словам специалиста, конфликт произошел во время первого матча на «Ролан Гаррос», когда он пытался подбодрить теннисиста.

«Алекс повернулся ко мне с таким лицом, будто собирался меня убить: “Ты что, не видишь, что я устал? Что я не могу двигаться? Больше ничего мне не говори!”» — заявил тренер.

Пуэрта рассказал, что после инцидента почувствовал сильное недомогание и сообщил менеджеру команды о желании прекратить работу. Позже он написал Давидовичу-Фокина сообщение, рассчитывая обсудить ситуацию лично.

Однако, по словам тренера, на следующий день представитель команды сообщил ему, что теннисист просит самостоятельно купить билет и покинуть расположение команды. После этого Пуэрта заблокировал контакты игрока и его супруги и уехал из Парижа.