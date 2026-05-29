Рублев сравнил себя с тасманским дьяволом из мультфильма

«С ним тяжело играть, это очень талантливый игрок, сегодня были хорошие розыгрыши и высокая скорость. Что происходит у меня в голове во время матча? Я не тот человек, к которому стоит обращаться с подобными вопросами. Знаете того безумного тасманского дьявола из мультфильмов Looney Tunes? Вот это у меня в голове.



Сотрудничество с Маратом Сафиным? Он начальник, я благодарен ему, замечательно работать с ним. Что он привнес? Харизму, многому научил», — сказал Рублев после матча.