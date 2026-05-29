Рублев сравнил себя с тасманским дьяволом из мультфильма

В третьем круге «Ролан Гаррос» 28-летний россиянин обыграл 51-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша (7:5, 7:6, 7:6).
«С ним тяжело играть, это очень талантливый игрок, сегодня были хорошие розыгрыши и высокая скорость. Что происходит у меня в голове во время матча? Я не тот человек, к которому стоит обращаться с подобными вопросами. Знаете того безумного тасманского дьявола из мультфильмов Looney Tunes? Вот это у меня в голове.
Сотрудничество с Маратом Сафиным? Он начальник, я благодарен ему, замечательно работать с ним. Что он привнес? Харизму, многому научил», — сказал Рублев после матча.
Тасманский дьявол Таз — персонаж мультфильмов Looney Tunes, отличительной чертой которого является способность превращаться в неостановимый вихрь, сметающий все на своем пути.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем сегодняшнего матча между австралийцем Алексом де Минором и чехом Якубом Меншиком.