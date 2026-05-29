Мирра Андреева третий раз подряд вышла в ⅛ финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Мирра Андреева встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:4, 6,2. Спортсменки провели на корте 1 час и 34 минуты.

Андреева в третий раз в сезоне обыграла Боузкову. Ранее россиянка была сильнее чешской теннисистки в Аделаиде и Майами.

Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в ⅛ финала «Ролан Гаррос». В прошлом году спортсменка покинула турнир в четвертьфинале, годом ранее Андреева проиграла в полуфинале соревнований.

19-летняя Андреева стала лидером сезона по победам (32), обойдя по этому показателю вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана (31).

За выход в четвертьфинал турнира Мирра Андреева поборется с победительницей матча между Каролиной Муховой из Чехии и Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.


Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира американка Коко Гауфф, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше