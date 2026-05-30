Кафельников: У Рублева появился последний шанс на «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема», высказался о выступлении Андрея Рублева на «Ролан Гаррос». Как сообщает ТАСС, в третьем круге российский теннисист одержал победу над представителем Португалии Нуну Боржешем со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
«Если в этот раз Рублев не пройдет стадию четвертьфинала — не знаю, надо ли ему вообще продолжать. Сейчас, после вылета Янника Синнера, теоретически турнир может выиграть кто угодно, и у Андрея звездный час, который надо использовать», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
В четвертом круге соперником Рублева станет чешский теннисист Якуб Меншик.