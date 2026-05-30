Хачанов оценил шансы Рублева выиграть «Ролан Гаррос — 2026»

29 мая Новак Джокович потерпел поражение от Жоао Фонсеки в третьем круге со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. После этого в мужском одиночном разряде не осталось победителей ТБШ.
Кроме того, Хачанов дал оценку перспективам 13-й ракетки мира Андрея Рублева на завоевание титула после выхода в четвёртый круг. Соперником россиянина станет Якуб Меншик.
«Алькарас не сыграл, с Синнером коллапс случился. Все реально, все возможно. У всех есть шансы. Сетка открылась. Шансы Рублева? Далеко пока все. Сейчас все, кто остался, понимают, что это их шанс. Будет интересно, будет новый чемпион», — заявил Хаканов в беседе с «Чемпионатом».
Сам Хачанов завершил выступление на турнире, уступив Йесперу де Йонгу в матче третьего круга со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.