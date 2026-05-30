Соболенко обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего раунда белорусская теннисистка обыграла Дарью Касаткину, представляющую Австралию.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу первой сеяной турнира. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Соболенко уверенно провела первый сет, не отдав сопернице ни одного гейма. Во второй партии Касаткина навязала борьбу, однако белоруска смогла довести встречу до победы в двух сетах.
В четвертом круге Открытого чемпионата Франции соперницей Соболенко станет японка Наоми Осака, посеянная под 16-м номером.
Ранее Осака обыграла американку Иву Йович, 17-ю сеяную турнира, со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.