Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего раунда белорусская теннисистка обыграла Дарью Касаткину, представляющую Австралию.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу первой сеяной турнира. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Соболенко уверенно провела первый сет, не отдав сопернице ни одного гейма. Во второй партии Касаткина навязала борьбу, однако белоруска смогла довести встречу до победы в двух сетах.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции соперницей Соболенко станет японка Наоми Осака, посеянная под 16-м номером.

Ранее Осака обыграла американку Иву Йович, 17-ю сеяную турнира, со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше