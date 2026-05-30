Калинская впервые вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская установила личный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

Источник: Robert Prange/Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче третьего раунда 22-я сеяная турнира обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Для 27-летней Калинской этот результат стал лучшим на Открытом чемпионате Франции за всю карьеру.

В четвертом круге россиянка встретится с победительницей матча между действующей чемпионкой турнира Кори Гауфф из США, посеянной под четвертым номером, и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

«Ролан Гаррос» является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема и проходит в Париже на грунтовом покрытии.