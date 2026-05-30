Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анисимова выбыла с «Ролан Гаррос» в третьем круге

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова уступила француженке Диан Парри в трех сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

Американская теннисистка Аманда Анисимова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче третьего круга шестая ракетка мира уступила представительнице Франции Диан Парри со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (3:10).

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. Парри, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, сумела выиграть решающий тай-брейк третьего сета и оформить выход в следующую стадию турнира.

Анисимова была посеяна на «Ролан Гаррос» под шестым номером и считалась одной из фавориток своей части сетки.

В четвертом круге французская теннисистка встретится с полькой Майей Хвалиньской.