Анисимова выбыла с «Ролан Гаррос» в третьем круге

Американская теннисистка Аманда Анисимова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче третьего круга шестая ракетка мира уступила представительнице Франции Диан Парри со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (3:10).
Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. Парри, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, сумела выиграть решающий тай-брейк третьего сета и оформить выход в следующую стадию турнира.
Анисимова была посеяна на «Ролан Гаррос» под шестым номером и считалась одной из фавориток своей части сетки.
В четвертом круге французская теннисистка встретится с полькой Майей Хвалиньской.