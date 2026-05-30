Черундоло и Ландалусе установили рекорд «Ролан Гаррос»

Матч третьего круга между аргентинцем и испанцем стал самым продолжительным в истории турнира.

Источник: AP 2024

Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло и испанец Мартин Ландалусе провели самый длинный матч в истории Открытого чемпионата Франции.

Встреча третьего круга завершилась победой Черундоло со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 5 часов 58 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал финалу прошлого года между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Тогда матч продолжался 5 часов 29 минут.

Для Черундоло выход в четвертый круг уже стал лучшим результатом на турнирах Большого шлема. Ранее аргентинец никогда не проходил дальше второго круга.

Во втором круге Черундоло сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера.

Следующим соперником аргентинца станет итальянец Маттео Берреттини.

