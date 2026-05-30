Киз вышла на Шнайдер в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
В матче третьего раунда посеянная под 19-м номером Киз одержала победу над канадкой Викторией Мбоко со счетом 6:3, 5:7, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Мбоко была посеяна на турнире под девятым номером.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Киз сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер, которая получила на турнире 25-й номер посева.
Американка продолжает борьбу за второй в карьере титул на турнирах Большого шлема.