Киз вышла на Шнайдер в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Американка Мэдисон Киз в трех сетах обыграла Викторию Мбоко и продолжает борьбу на турнире.

Источник: AP 2024

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего раунда посеянная под 19-м номером Киз одержала победу над канадкой Викторией Мбоко со счетом 6:3, 5:7, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Мбоко была посеяна на турнире под девятым номером.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Киз сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер, которая получила на турнире 25-й номер посева.

Американка продолжает борьбу за второй в карьере титул на турнирах Большого шлема.