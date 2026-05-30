Потапова выбила действующую чемпионку «Ролан Гаррос»

Представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Кори Гауфф.
Матч третьего круга завершился победой Потаповой со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.
Гауфф была посеяна на турнире под четвертым номером и защищала титул победительницы «Ролан Гаррос». В прошлом году американка выиграла турнир, победив в финале Арину Соболенко.
Для Потаповой это второй в карьере выход в четвертый круг турнира Большого шлема в одиночном разряде. Впервые она достигла этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2024 году.
В матче за выход в четвертьфинал Потапова встретится с россиянкой Анной Калинской, посеянной под 22-м номером.