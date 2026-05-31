Костюк выбила Швентек с «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Ига Швентек завершила выступление на «Ролан Гаррос» в четвертом раунде.
Польская теннисистка уступила украинке Марте Костюк со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Для Костюк эта победа стала одной из самых значимых в карьере. Украинка прервала успешное выступление Швентек в Париже и впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Швентек является четырехкратной победительницей Открытого чемпионата Франции. Ранее она выигрывала турнир в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.
В четвертьфинале Костюк сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.