Калинская вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос», обыграв Потапову



Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенкоиз Беларуси.