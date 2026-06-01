Калинская вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос», обыграв Потапову

24-я ракетка мира Калинская встречалась с 30-м номером мирового рейтинга Анастасией Потаповой из Австрии, которая до декабря 2025 года представляла Россию. Матч завершился победой Калинской в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут.
Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал турнира россиянка поборется с победительницей матча между Майей Хвалинской из Польши и француженкой Диан Парри.
Калинская повторила лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее 27-летняя теннисистка дошла до этой стадии на Australian Open в 2024 году.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенкоиз Беларуси.