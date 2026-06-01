Впервые за 12 лет три россиянки пробились в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», став третьей россиянкой, добравшейся до этой стадии турнира после Мирры Андреевой и Анны Калинской. Впервые с 2013 года в четвертьфинале сыграют сразу три представительницы России.
В матче четвертого круга 23-я ракетка мира Шнайдер одержала победу над американкой Мэдисон Киз, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Решающий сет россиянка выиграла «под ноль», оформив так называемую «баранку».
За выход в полуфинал Шнайдер поспорит с победительницей встречи между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой, которая занимает 16-ю строчку рейтинга.
Киз является чемпионкой Australian Open 2025 года. Ранее путевки в четвертьфинал парижского турнира также завоевали Мирра Андреева и Анна Калинская.
В трех предыдущих розыгрышах «Ролан Гаррос» до четвертьфинала доходила лишь одна россиянка: дважды это удавалось Андреевой и один раз Анастасии Павлюченковой. В 2022 году в восьмерку сильнейших также вошли Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, которая позже сменила спортивное гражданство на австралийское.
Последний раз сразу три россиянки играли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в 2013 году. Тогда этой стадии достигли Мария Шарапова, Мария Кириленко и Светлана Кузнецова. Шарапова в итоге дошла до финала, где уступила Серене Уильямс.