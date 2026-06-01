44-летняя Серена Уильямс примет участие в турнире WTA в Лондоне

Серена Уильямс сыграет на турнире серии WTA 500 в парном разряде. Серена Уильямс получила wild card (специальное приглашение) и будет участвовать в турнире в Лондоне. В паре с титулованной теннисисткой сыграет 19-летняя канадка Виктория Мбоко.
Уильямс также поделилась информацией об участии в турнире в Лондоне на своем аккаунте в социальных сетях, подписав пост словами: «Хорошие новости быстро распространяются».
Турнир категории WTA 500 в Лондоне пройдет с 8 по 14 июня. Для Уильямс это будет первый официальный матч почти за четыре года: последний раз американка выходила на турнире WTA в 2022 году — на US Open, где уступила австралийке Айле Томлянович (7:5, 6:7 (4:7), 6:1). При этом, говоря об «уходе из спорта», она избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования.
Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. На ее счету семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде.
Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 319 недель, в том числе 186 недель подряд. На счету американки пять побед на Итоговых турнирах WTA (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), четыре золотые медали Олимпийских игр (2012-й — в одиночном разряде, 2000, 2008 и 2012 годы — в парном), 14 титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и два — в миксте.