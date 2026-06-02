Стали известны все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Маттео Арнальди одержал победу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

104-я ракетка мира Арнальди встречался с представителем США Фрэнсисом Тиафо, который занимает 22-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 25-летнего итальянца в пяти сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4. Теннисисты провели на корте 5 часов и 25 минут.

После этого матча определились все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос». 105-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини сыграет с Арнальди, 6-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.

Чех Якуб Меншик, который занимает 27-е место в рейтинге АТР, сразится с 30-й ракеткой мира бразильцем Жоао Фонсекой, 29-й номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Ходар поборется за выход в полуфинал с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.