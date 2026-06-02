Стали известны все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос»

После этого матча определились все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос». 105-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини сыграет с Арнальди, 6-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с 14-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.



Чех Якуб Меншик, который занимает 27-е место в рейтинге АТР, сразится с 30-й ракеткой мира бразильцем Жоао Фонсекой, 29-й номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Ходар поборется за выход в полуфинал с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.