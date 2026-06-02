Андреева за час разгромила соперницу в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Соперница первой ракетки России определится в матче между представительницами Украины Элиной Свитолиной и Марты Костюк. Марта Костюк идет на серии из 16 побед подряд, она завоевала титул на турнире категории WTA 1000 в Мадриде. В финале 15-я ракетка мира Костюк обыграла Мирру Андрееву. 7-я ракетка мира Элина Свитолина выиграла крупный турнир в преддверии «Ролан Гаррос» в Риме.