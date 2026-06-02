Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева за час разгромила соперницу в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Мирра Андреева встречалась с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге. Матч завершился разгромной победой Андреевой в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 56 минут. Россиянка 20-й раз в карьере выиграла сет под ноль.

Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2024 году спортсменка добралась до этой стадии, где уступила итальянке Джасмин Паолини.

Соперница первой ракетки России определится в матче между представительницами Украины Элиной Свитолиной и Марты Костюк. Марта Костюк идет на серии из 16 побед подряд, она завоевала титул на турнире категории WTA 1000 в Мадриде. В финале 15-я ракетка мира Костюк обыграла Мирру Андрееву. 7-я ракетка мира Элина Свитолина выиграла крупный турнир в преддверии «Ролан Гаррос» в Риме.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.


Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше