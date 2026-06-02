Мирра Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке

Сегодня 19-летняя россиянка обыграла румынку Сорану Кырстю (6:0, 6:3) и одержала свою 16-ю победу на «Ролан Гаррос» в карьере. Андреева обошла по этому показателю американку Коко Гауфф (15) и стала рекордсменкой по победам на турнире в XXI веке среди тинейджеров (до 20 лет).