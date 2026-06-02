Мирра Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке

Сегодня 19-летняя россиянка обыграла румынку Сорану Кырстю (6:0, 6:3) и одержала свою 16-ю победу на «Ролан Гаррос» в карьере. Андреева обошла по этому показателю американку Коко Гауфф (15) и стала рекордсменкой по победам на турнире в XXI веке среди тинейджеров (до 20 лет).
Андреева во второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2024 году в матче за выход в финал она уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6).
В этом году Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с победительницей сегодняшнего матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится в воскресенье, 7 июня. Действующей победительницей турнира является Коко Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:7, 6:2, 6:4).