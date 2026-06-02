Мирра Андреева: Снуп Догг вдохновляет меня на победные речи

2 июня 19-летняя россиянка обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» румынку Сорану Кырстю (6:0, 6:3) и во второй раз в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В 2024 году в матче за выход в финал она уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6).
Ранее после победных матчей в интервью на корте россиянка помимо болельщиков и членов команды благодарила саму себя. Позднее в социальных сетях пользователи проводили параллели с речью американского рэпера Snoop Dogg на церемонии открытия его звезды на Голливудской «Аллее славы» в 2018 году.
«Если честно, эту часть речи я взяла у Снуп Догг. Он произносил ее на одном из награждений. Первые пару раз я просто повторяла эти слова, а потом поняла, что они действительно отражают реальность. Нужно благодарить себя за работу на корте, за жертвы и ежедневные тренировки. Сейчас я понимаю, что искренне хочу говорить себе это почти после каждого матча», — сказала Андреева после матча.
Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с победительницей сегодняшнего матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится в воскресенье, 7 июня.
Рэпер Снуп Догг часто участвует в спортивных мероприятиях. На Олимпийских играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц. Музыкант нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия Игр, проведении соревнований по брейкингу, который впервые был включен в олимпийскую программу и других мероприятиях. На Играх в Милане 54-летний рэпер выступил в роли почетного тренера олимпийской сборной США и одновременно с этим работал обозревателем на американском телеканале NBC.