Андреева сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с украинкой Костюк

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В ¼ финала она обыграла другую спортсменку из Украины — Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.
Марта Костюк одержала 17-ю победу подряд на грунтовых кортах в этом сезоне. До «Ролан Гаррос» украинка завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA. Теннисистки встретятся друг с другом в третий раз. Счет в противостоянии — 2−0 в пользу Костюк.