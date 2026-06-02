Андреева сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с украинкой Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» соотечественницу Элину Свитолину.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В ¼ финала она обыграла другую спортсменку из Украины — Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Марта Костюк одержала 17-ю победу подряд на грунтовых кортах в этом сезоне. До «Ролан Гаррос» украинка завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Марта Костюк встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA. Теннисистки встретятся друг с другом в третий раз. Счет в противостоянии — 2−0 в пользу Костюк.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше