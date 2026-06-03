Калинская высказалась о поражении в ¼ финала «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира Калинская уступила 114-му номеру мирового рейтинга Майе Хвалинской из Польши в двух сетах со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Майя Хвалинская впервые в карьере принимает участие в основной сетке «Ролан Гаррос». Она попала в нее через квалификацию.
— Майя сыграла очень хорошо. А я чувствовала, что борюсь одновременно с ветром, погодными условиями и соперницей. С левшой в таких условиях было особенно непросто. Конечно, я расстроена и мне грустно проигрывать, но это спорт.
Из-за холода мяч летел медленнее. Я не могла использовать свою скорость и мощь в полной мере. Эти условия больше подходят ее стилю. К сожалению, я не чувствовала, что контролирую розыгрыши так, как обычно. Моим ударам не хватало мощи, они не доставляли ей особых проблем.
— Вы очень хорошо начали матч и сразу сделали брейк. Что случилось потом? Она прибавила или дело было в том, что вам стало сложнее справляться с условиями?
— После смены сторон я играла против ветра. Мне было очень сложно подавать — не давался подброс. Не чувствовала, что у меня есть какое-то преимущество ни на подаче, ни на приеме. На протяжении всего матча все было очень ровно.
— Как считаете, ее стиль игры может быть успешен и на других покрытиях или он больше заточен именно под грунт?
— Я посмотрела ее статистику перед матчем. По сути, она играет исключительно на грунте. Кажется, на харде у нее было всего три матча. Не знаю, посмотрим, как все сложится дальше. Теперь у нее будет более высокий рейтинг, и ей придется чаще выступать на разных покрытиях. Мне самой было бы интересно сыграть с ней на траве или харде, — сказала Калинская на пресс-конференции.
В live-рейтинге 24-летняя Хвалинская уже поднялась на 84 позиции и занимает 30-е место в списке лучших теннисисток мира. В полуфинале полька встретится с победительницей матча между лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси и 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.