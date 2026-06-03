Калинская высказалась о поражении в ¼ финала «Ролан Гаррос»

— Майя сыграла очень хорошо. А я чувствовала, что борюсь одновременно с ветром, погодными условиями и соперницей. С левшой в таких условиях было особенно непросто. Конечно, я расстроена и мне грустно проигрывать, но это спорт.



Из-за холода мяч летел медленнее. Я не могла использовать свою скорость и мощь в полной мере. Эти условия больше подходят ее стилю. К сожалению, я не чувствовала, что контролирую розыгрыши так, как обычно. Моим ударам не хватало мощи, они не доставляли ей особых проблем.