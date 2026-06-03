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Шнайдер рассказала, что потеряла дар речи после победы над Соболенко

Россиянка Диана Шнайдер обыграла лучшую теннисистку мира Арину Соболенко.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале Roland Garros ей было трудно подобрать слова. Об этом спортсменка рассказала в интервью прямо на корте после завершения встречи.

Ранее стало известно, что Шнайдер обыграла представительницу Беларуси со счетом 3:6, 7:5, 6:0 и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.

«Я потеряла дар речи, я очень счастлива. Сегодня были непростые условия, я очень нервничала, вначале пыталась привыкнуть к ее игре и условиям, старалась фокусироваться, не думать о счете и о том, что она первая ракетка мира», — сказала Шнайдер.

«Это суперособенная победа. В третьем сете я поняла, где лучше сыграть в защите, а где атаковать. Определенно получилось завершить на хорошей ноте. Точно суперособенный турнир для меня», — добавила теннисистка.

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