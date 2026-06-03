Соболенко после поражения от Шнайдер заявила, что хочет «бросить теннис»

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси после поражения от российской теннисистки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» призналась, что после матча у нее возникло желание завершить карьеру. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.
Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
«Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Посмотрим через несколько дней, вернусь ли я в форму», — сказала Соболенко.
Во втором сете Шнайдер уступала со счетом 3:5, однако сумела переломить ход матча. По словам Соболенко, после проигранной партии ей не удалось справиться с эмоциональным состоянием.
«После второго сета я почувствовала, что психологически не смогла восстановиться. Я не помню, когда со мной в последний раз случалось такое, что я проиграла десять геймов подряд. Думаю, в психологическом плане я зашла в очень глубокую, темную яму и просто не смогла вернуться в нормальное русло», — отметила белорусская теннисистка.