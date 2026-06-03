Соболенко после поражения от Шнайдер заявила, что хочет «бросить теннис»

«После второго сета я почувствовала, что психологически не смогла восстановиться. Я не помню, когда со мной в последний раз случалось такое, что я проиграла десять геймов подряд. Думаю, в психологическом плане я зашла в очень глубокую, темную яму и просто не смогла вернуться в нормальное русло», — отметила белорусская теннисистка.