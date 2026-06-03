Тарпищев рассказал, за счет чего Шнайдер заставила дрогнуть Соболенко

«Неудивительно, она уже год на уровне 20-ки играет. Надо было завязать борьбу, а дальше больше зависело от соперницы, и Соболенко дрогнула в третьем сете. Снизила скорость удара, начала играть в середину, а наша как раз из середины очень удачно разводила и заставила ее бегать. Я не скажу, что закономерная победа, но Шнайдер сыграла во взрослый теннис», — сказал Тарпищев.