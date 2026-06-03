Тарпищев рассказал, за счет чего Шнайдер заставила дрогнуть Соболенко

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко потеряла уверенность в третьем сете после того, как россиянка Диана Шнайдер смогла навязать ей борьбу в четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата Франции по теннису. Такое мнение выразил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Встреча завершилась победой Шнайдер со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
«Неудивительно, она уже год на уровне 20-ки играет. Надо было завязать борьбу, а дальше больше зависело от соперницы, и Соболенко дрогнула в третьем сете. Снизила скорость удара, начала играть в середину, а наша как раз из середины очень удачно разводила и заставила ее бегать. Я не скажу, что закономерная победа, но Шнайдер сыграла во взрослый теннис», — сказал Тарпищев.
В полуфинале Шнайдер встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, которая в ¼ финала переиграла россиянку Анну Калинскую. В другом полуфинале первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Шамиль Тарпищев высказал мнение о том, возможен ли российский финал на «Ролан Гаррос».
«На этом Roland Garros реально может случиться русский финал. Третий в истории. Вот это важнее того, что две наших в полуфинале. Соперницы у Андреевой и Шнайдер хорошие, но не значит, что их нельзя обыгрывать, все реально», — сказал Тарпищев.
Российские теннисистки в финале Roland Garros играли между собой дважды. В 2004 году Анастасия Мыскина обыграла Елену Дементьеву, в 2009 году Светлана Кузнецова победила Динару Сафину.