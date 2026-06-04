Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах обыграла Марту Костюк — 6:1, 6:3. После матча теннисистки отказались от традиционного рукопожатия и пошли к судейской вышке.
Спортсменки играли друг с другом в третий раз, это первая победа Мирры. До полуфинала на «Ролан Гаррос» счет в противостоянии был 2−0 в пользу украинки.
Это первый выход в финал на турнирах «Большого шлема» для 19-летней россиянки. Ее лучшим результатом был полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. Россиянка занимает восьмое место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA.
Впервые за пять лет россиянка сыграет в финале турнира «Большого шлема». Последний раз в женском одиночном разряде в финале «Ролан Гаррос» выступала Анастасия Павлюченкова, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 1:6, 6:2, 4:6.
В финале, который состоится в субботу, 6 июня, Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия, 23) — Майя Хвалиньская (Польша, 114).
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.