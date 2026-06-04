Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»

Это первый выход в финал на турнирах «Большого шлема» для 19-летней россиянки. Ее лучшим результатом был полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. Россиянка занимает восьмое место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA.