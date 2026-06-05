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Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине

Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс примет участие на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

«Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать саму легенду Серену Уильямс на нашем травяном корте!» — говорится в заявлении турнира.

Турнир пройдет с 13 по 21 июня. В заявлении не уточняется, выступит ли спортсменка в одиночном или парном разряде. Ранее стало известно, что Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. На ее счету семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне, шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде.

Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 319 недель, в том числе 186 недель подряд. На счету американки пять побед на Итоговых турнирах WTA (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), четыре золотые медали Олимпийских игр (2012-й — в одиночном разряде, 2000, 2008 и 2012 годы — в парном), 14 титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и два — в миксте.