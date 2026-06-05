Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине

Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA на протяжении 319 недель, в том числе 186 недель подряд. На счету американки пять побед на Итоговых турнирах WTA (2001, 2009, 2012, 2013, 2014), четыре золотые медали Олимпийских игр (2012-й — в одиночном разряде, 2000, 2008 и 2012 годы — в парном), 14 титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и два — в миксте.