Стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос»

4 июня Диана Шнайдер, посеянная на турнире под 25‑м номером в полуфинале «Ролан Гаррос» уступила польке Майе Хвалиньской со счетом 6:7 (4:7), 4:6. В парном разряде турнира Шнайдер и Лейла Фернандес из Канады уступили россиянке Анастасии Захаровой и представительнице Испании Оксане Селехметьевой. Дуэт, который проиграл в первом раунде турнира в парном разряде, заработает 19 тысяч евро.
Другая представительница России Мирра Андреева (8‑й номер посева), обыгравшая в полуфинале украинку Марту Костюк (15) со счетом 6:1, 6:3, обеспечила себе призовые в размере 1,4 миллиона евро. За победу на «Ролан Гаррос» 19‑летняя теннисистка может заработать 2,8 миллиона евро.
Финальный матч Открытого чемпионата Франции пройдет в субботу.