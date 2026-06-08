Андреева после «Ролан Гаррос» возглавила чемпионскую гонку WTA

Ожидается, что перед Уимблдоном Андреева сыграет на травяном турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. В прошлом году она вылетела в первом круге этого турнира, уступив Магдалене Френх из Польши (6:2, 5:7, 0:6).