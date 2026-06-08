Андреева после «Ролан Гаррос» возглавила чемпионскую гонку WTA

На минувших выходных 19-летняя россиянка стала победительницей Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2). Для Андреевой эта первая победа на турнирах серии «Большого шлема».
На втором месте в чемпионской гонке идет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Россиянка Диана Шнайдер, сенсационно проигравшая Хвалиньской (6:7, 4:6) в полуфинале, поднялась в чемпионской гонке на 11 позиций — с 23-го на 12-е место.
На этой неделе стартует травяная часть сезона, которая завершится третьим по счету турниром серии «Большого шлема» — Уимблдоном. Он пройдет в Лондоне с 29 июня по 12 июля.
Ожидается, что перед Уимблдоном Андреева сыграет на травяном турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. В прошлом году она вылетела в первом круге этого турнира, уступив Магдалене Френх из Польши (6:2, 5:7, 0:6).