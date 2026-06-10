Серена Уильямс оценила свою игру в первом матче после возвращения

— Думаю, да, я нервничала, но особо об этом не думала. Не зацикливалась на том, что нервничаю. Просто думала о том, чтобы получать удовольствие, и сегодня именно это и делала. Я занервничала прямо перед матчем, наверное, минут за 30 до начала, а потом просто отпустила это.