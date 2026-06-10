Серена Уильямс оценила свою игру в первом матче после возвращения

Уильямс сыграла в паре с 9-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады на турнире категории WTA 500 в Лондоне. Теннисистки в первом круге одержали победу над американкой Николь Меликар-Мартинес и новозеландкой Эрин Рутлифф.
— Нервничали ли вы, когда задумывались о возвращении?
— Думаю, да, я нервничала, но особо об этом не думала. Не зацикливалась на том, что нервничаю. Просто думала о том, чтобы получать удовольствие, и сегодня именно это и делала. Я занервничала прямо перед матчем, наверное, минут за 30 до начала, а потом просто отпустила это.
— Как бы вы оценили свою игру? Что работало особенно хорошо? Есть ли что-то, что нужно будет подправить к следующему разу?
— Боже мой, думаю, я бы поставила себе… Три с минусом? Если учитывать все обстоятельства, возвращаться именно на траве — наверное, не самая простая задача. В целом, думаю, все было вполне достойно, — сказала Серена Уильямс на послематчевой пресс-конференции.
На счету Серены Уильямс 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 — в парном. Она также завоевала четыре золота на Олимпийских играх (три медали в парном разряде и одну — в одиночном).
Перед возвращением последний раз американка выходила на корт на турнире под эгидой WTA в 2022 году — на US Open, где уступила австралийке Айле Томлянович — 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.