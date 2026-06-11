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Макинрой назвал отсутствие Алькараса на Уимблдоне разочарованием

Бывшая первая ракетка мира и победитель семи турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался об отсутствии на предстоящем Уимблдоне испанца Карлоса Алькараса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас получил травму запястья и объявил, что пропустит Уимблдон. Также Алькарас не сыграл на турнирах серии «Мастерс» в Мадриде и Риме. Теннисист из-за повреждения пропустил Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос».

— Я был подавлен и разочарован тем, что его не было на «Ролан Гаррос». Сейчас он лучший представитель нашего вида спорта, с учетом того, что он привносит в игру, и потому его отсутствие по-настоящему огорчает. Эти две недели были безумными — и в каком‑то смысле они отчасти компенсировали его отсутствие. Появились возможности для тех, кто и не думал оказаться в такой позиции. С этой точки зрения это можно считать плюсом. Но когда нет твоего лучшего игрока — первого или второго, того, кого ты считаешь сильнейшим, — это больно. Когда я узнал, что он также снялся с Уимблдона, это стало еще одной разочаровывающей новостью. Мы все молимся и надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее, — приводит слова Макинроя We love tennis.

В этом сезоне победителем «Ролан Гаррос» стал Александр Зверев из Германии.


В этом году Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Ранее турнир объявил о рекордных призовых. Карлос Алькарас выиграл титул на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах.

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