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Марат Сафин не включил россиян в число фаворитов Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин назвал фаворитов среди мужчин на предстоящем Уимблдоне. Он не включил в список россиян.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

«Мне нравится почему-то Шелтон. Джек Дрейпер тоже ничего, левша такой. А кто там еще? Зверев. Больше некому. Музетти травмирован, Оже-Альяссим ничего не наиграет, я думаю. С Синнером может случиться что угодно. Если он будет в нормальной форме, если с ним ничего не случится по дороге, то по идее должен выиграть», — сказал Сафин в эфире шоу «Лучший теннисный подкаст».

Действующим победителем Уимблдона является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. В этом году Алькарас не выступит на турнире из-за травмы запястья.

Из россиян на Уимблдоне сыграют 9-я ракетка мира Даниил Медведев. Его лучшим результатом на турнире является выход в полуфинал в 2023 и 2024 годах. 13-я ракетка мира Андрей Рублев, который выходил в четвертьфинал турнира в 2023 году. И 22-я ракетка мира Карен Хачанов. Его лучшим выступлением является выход в четвертьфинал в 2021 и 2025 годах.

Также через квалификацию в основную сетку может пробиться 127-я ракетка мира Роман Сафиуллин.

Ранее Уимблдон объявил о рекордных призовых. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.

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