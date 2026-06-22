Марат Сафин не включил россиян в число фаворитов Уимблдона

«Мне нравится почему-то Шелтон. Джек Дрейпер тоже ничего, левша такой. А кто там еще? Зверев. Больше некому. Музетти травмирован, Оже-Альяссим ничего не наиграет, я думаю. С Синнером может случиться что угодно. Если он будет в нормальной форме, если с ним ничего не случится по дороге, то по идее должен выиграть», — сказал Сафин в эфире шоу «Лучший теннисный подкаст».