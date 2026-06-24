Калинская проиграла 105-й ракетке мира на турнире в Бад-Хомбурге

20-я ракетка мира Калинская встречалась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, которая занимает 105-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой румынки в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.
В следующем круге Елена-Габриэла Русе сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира Игой Швентек из Польши и американкой Эммой Наварро, которая располагается на 24-м месте в рейтинге WTA.
Ранее барьер второго круга турнира в Бад-Хомбурге не смогла преодолеть еще одна россиянка Мирра Андреева. Она проиграла соотечественнице Екатерине Александровой.
Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла Игу Швентек (6:4, 7:5).