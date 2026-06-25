Вондроушова заявила, что допинг-офицер признала нарушение протокола

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала детали слушания по делу об отказе впустить допинг-офицера домой. Об этом чемпионка Уимблдона-2023 сказала в интервью iSport.
«Я не хочу выставлять себя жертвой и не утверждаю, что они откровенно лгут, но они преподносят всю эту историю в крайне упрощенном виде. Сейчас они ведут себя так, будто с их стороны все было сделано правильно, а виноватой выставляют только меня.
Допинг-офицер должна была показать удостоверение и письмо. Еще она должна была попросить мой паспорт, чтобы убедиться, что разговаривает с нужным человеком. Она признала, что должна была это сделать, но ничего не сделала», — сказала Вондроушова.
По словам теннисистки, допинг-офицер связалась с ней через домофон и сказала только: «ITF, допинг». Вондроушова заявила, что в тот момент находилась дома одна и испугалась.
«Я позвонила своему агенту Энрике Молине и рассказала ему об этом. Она дала мне буквально три-четыре минуты, а потом начала звонить просто без остановки, наверное, раз десять подряд. В панике, чтобы это прекратилось, я взяла собаку, как будто собиралась ее выгулять, и спустилась вниз. Там она уже стояла у входной двери, которую придержала, когда кто-то заходил или выходил. Это был огромный стресс.
Она повторяла: “Ты должна меня впустить”. Я отвечала, что не могу этого сделать, потому что не знаю, кто она такая, это посторонний человек, и сейчас ночь. Она снова говорила, что я обязана впустить ее и что они могут делать все, что захотят. Я ответила, что мне страшно и я ее никуда не пущу. Тогда она сказала: “Подпишите этот документ, и я уйду”. В панике мне показалось, что это единственный способ заставить ее уйти и прекратить попытки попасть в квартиру», — рассказала чешка.
Вондроушова добавила, что во время слушания офицер признала нарушение протокола.
«Они знают, что во время слушания она это признала, но делают вид, будто ничего не произошло. Они размахивают бумагой, которую я подписала под давлением, только чтобы она наконец ушла, потому что я понятия не имела, кто это. К тому же в этом документе есть пункт с правилами еще 2009 года. Там было написано, что максимальное отстранение за отказ — два года.
Я не говорю, что это меня оправдывает, но они не могут подходить к этому так, будто все в порядке и с их стороны не было никакой ошибки», — сказала Вондроушова.
Вондроушову дисквалифицировали на четыре года за отказ пройти допинг-тестирование. Инцидент произошел около 20:00 5 декабря 2025 года.