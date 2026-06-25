Вондроушова заявила, что допинг-офицер признала нарушение протокола

«Я позвонила своему агенту Энрике Молине и рассказала ему об этом. Она дала мне буквально три-четыре минуты, а потом начала звонить просто без остановки, наверное, раз десять подряд. В панике, чтобы это прекратилось, я взяла собаку, как будто собиралась ее выгулять, и спустилась вниз. Там она уже стояла у входной двери, которую придержала, когда кто-то заходил или выходил. Это был огромный стресс.



Она повторяла: “Ты должна меня впустить”. Я отвечала, что не могу этого сделать, потому что не знаю, кто она такая, это посторонний человек, и сейчас ночь. Она снова говорила, что я обязана впустить ее и что они могут делать все, что захотят. Я ответила, что мне страшно и я ее никуда не пущу. Тогда она сказала: “Подпишите этот документ, и я уйду”. В панике мне показалось, что это единственный способ заставить ее уйти и прекратить попытки попасть в квартиру», — рассказала чешка.