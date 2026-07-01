Серена Уильямс проиграла на Уимблдоне в первом матче с 2022 года

«Было действительно здорово вернуться на Уимблдон. Я никак не ожидала оказаться здесь. Атмосфера была потрясающей. Выход на корт был невероятным. Я определенно наслаждалась этим моментом, скучала по нему и получала самое большое на свете удовольствие», — сказала Уильямс после матча.