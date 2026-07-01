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Серена Уильямс проиграла на Уимблдоне в первом матче с 2022 года

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс проиграла австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6, 3:6) в первом круге Уимблдонского турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Матч против 87-й ракетки мира продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Уильямс допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов и сделала семь эйсов. Ее соперница сделала пять двойных ошибок, реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов и девять раз подала навылет.

44-летняя Уильямс провела первый матч в одиночном разряде за 1396 дней. В начале июня она возобновила карьеру после четырехлетней паузы. В основную сетку Уимблдона Серена попала благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card).

«Было действительно здорово вернуться на Уимблдон. Я никак не ожидала оказаться здесь. Атмосфера была потрясающей. Выход на корт был невероятным. Я определенно наслаждалась этим моментом, скучала по нему и получала самое большое на свете удовольствие», — сказала Уильямс после матча.

Во втором круге Джойнт встретится с 32-й ракеткой мира филиппинской Александрой Эала, которая в первом круге обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (6:1, 6:2).

Уимблдонский турнир завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).