Рублев — о седьмом четвертьфинале: А сколько вылетов в 1-м круге?

Встреча с представителем Казахстана завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 14-й ракетки мира Рублева.
Андрей Рублев рассказал, почему ему было непросто в начале матча со Скатовым, а затем пошутил о количестве своих четвертьфиналов и поражений в первом круге.
«Честно говоря, в самом начале я чувствовал себя не очень хорошо, потому что условия здесь сильно отличаются от Бостада. Первые геймы были немного тяжелыми: счет был равным, я заставлял его бороться, были постоянные ровно-больше, ровно-больше.
Потом произошло то же самое. Я потерял свою подачу после нескольких таких розыгрышей. Но когда я снова получил шанс, то постепенно начал привыкать к условиям и стал чувствовать себя увереннее».
После выхода в четвертьфинал журналисты напомнили Рублеву, что этот результат стал для него уже седьмым в сезоне.
«А сколько вылетов в первом круге? Думаю, почти столько же!» — приводит слова российского теннисиста пресс-служба турнира в соцсетях.
В четвертьфинале Эшторила Рублев сыграет против француза Люки ван Аша, который занимает 78-е место в мировом рейтинге.
На минувшей неделе Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3). Этот титул стал для Рублева 18-м в профессиональной карьере.
Турнир категории АТР 250 в Эшториле завершится 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро.