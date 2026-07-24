Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев — о седьмом четвертьфинале: А сколько вылетов в 1-м круге?

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Тимофеем Скатовым во втором круге турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Встреча с представителем Казахстана завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 14-й ракетки мира Рублева.

Андрей Рублев рассказал, почему ему было непросто в начале матча со Скатовым, а затем пошутил о количестве своих четвертьфиналов и поражений в первом круге.

«Честно говоря, в самом начале я чувствовал себя не очень хорошо, потому что условия здесь сильно отличаются от Бостада. Первые геймы были немного тяжелыми: счет был равным, я заставлял его бороться, были постоянные ровно-больше, ровно-больше.

Потом произошло то же самое. Я потерял свою подачу после нескольких таких розыгрышей. Но когда я снова получил шанс, то постепенно начал привыкать к условиям и стал чувствовать себя увереннее».

После выхода в четвертьфинал журналисты напомнили Рублеву, что этот результат стал для него уже седьмым в сезоне.

«А сколько вылетов в первом круге? Думаю, почти столько же!» — приводит слова российского теннисиста пресс-служба турнира в соцсетях.

В четвертьфинале Эшторила Рублев сыграет против француза Люки ван Аша, который занимает 78-е место в мировом рейтинге.

На минувшей неделе Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3). Этот титул стал для Рублева 18-м в профессиональной карьере.

Турнир категории АТР 250 в Эшториле завершится 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 612 тысяч евро.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше