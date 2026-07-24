Рублев — о седьмом четвертьфинале: А сколько вылетов в 1-м круге?

«Честно говоря, в самом начале я чувствовал себя не очень хорошо, потому что условия здесь сильно отличаются от Бостада. Первые геймы были немного тяжелыми: счет был равным, я заставлял его бороться, были постоянные ровно-больше, ровно-больше.



Потом произошло то же самое. Я потерял свою подачу после нескольких таких розыгрышей. Но когда я снова получил шанс, то постепенно начал привыкать к условиям и стал чувствовать себя увереннее».