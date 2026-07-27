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Эала объяснила, почему отказалась играть с Винус Уильямс в США

29-я ракетка мира Александра Эала объяснила, почему отказалась от выступления в парном разряде с американкой Винус Уильямс на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Эала и Уильямс тренировались вместе в Вашингтоне и должны были сыграть в парном разряде. Позднее стало известно, что в паре с 46-летней Винус Уильямс на турнире в США выступит россиянка Диана Шнайдер, занимающая 18-е место в мировом рейтинге.

"Я очень уважаю Винус и благодарна за возможность тренироваться рядом с ней. Но это моя первая неделя после возвращения, и я считаю, что она заслуживает партнера, который сможет выкладываться на сто процентов.

Сейчас у меня хватает сил только на одиночный разряд. Надеюсь, в будущем у нас еще будет возможность сыграть вместе", — сказала Эала на пресс-конференции.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне стартует 27 июля и завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,6 млн долларов.


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