Эала объяснила, почему отказалась играть с Винус Уильямс в США

Эала и Уильямс тренировались вместе в Вашингтоне и должны были сыграть в парном разряде. Позднее стало известно, что в паре с 46-летней Винус Уильямс на турнире в США выступит россиянка Диана Шнайдер, занимающая 18-е место в мировом рейтинге.
"Я очень уважаю Винус и благодарна за возможность тренироваться рядом с ней. Но это моя первая неделя после возвращения, и я считаю, что она заслуживает партнера, который сможет выкладываться на сто процентов.
Сейчас у меня хватает сил только на одиночный разряд. Надеюсь, в будущем у нас еще будет возможность сыграть вместе", — сказала Эала на пресс-конференции.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне стартует 27 июля и завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,6 млн долларов.