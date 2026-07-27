Винус Уильямс: Серена показала потрясающий теннис на Уимблдоне

«В том матче она показала потрясающий теннис. Думаю, ее уровень был невероятно высоким, ей просто очень не повезло. Иногда попадаются соперницы, которые проводят один сумасшедший матч, а потом уже не могут держать такой уровень. Что будет дальше, лучше спросить у нее самой. Но выглядит она отлично», — сказала Винус.