Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винус Уильямс: Серена показала потрясающий теннис на Уимблдоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс высоко оценила игру своей сестры Серены на Уимблдоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

44-летняя Серена провела первый матч в одиночном разряде после US Open-2022 и уступила австралийке Майе Джойнт в первом круге Уимблдона со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«В том матче она показала потрясающий теннис. Думаю, ее уровень был невероятно высоким, ей просто очень не повезло. Иногда попадаются соперницы, которые проводят один сумасшедший матч, а потом уже не могут держать такой уровень. Что будет дальше, лучше спросить у нее самой. Но выглядит она отлично», — сказала Винус.

По ходу встречи Серена получила травму колена, из-за которой позже снялась с парного турнира, где должна была выступить вместе с Винус.

В начале июня Серена Уильямс возобновила карьеру после четырехлетней паузы. В основную сетку Уимблдона она попала благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card).