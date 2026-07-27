Винус Уильямс: Серена показала потрясающий теннис на Уимблдоне

44-летняя Серена провела первый матч в одиночном разряде после US Open-2022 и уступила австралийке Майе Джойнт в первом круге Уимблдона со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.
«В том матче она показала потрясающий теннис. Думаю, ее уровень был невероятно высоким, ей просто очень не повезло. Иногда попадаются соперницы, которые проводят один сумасшедший матч, а потом уже не могут держать такой уровень. Что будет дальше, лучше спросить у нее самой. Но выглядит она отлично», — сказала Винус.
По ходу встречи Серена получила травму колена, из-за которой позже снялась с парного турнира, где должна была выступить вместе с Винус.
В начале июня Серена Уильямс возобновила карьеру после четырехлетней паузы. В основную сетку Уимблдона она попала благодаря специальному приглашению от организаторов (wild card).