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Джек Дрейпер проиграл в первом круге турнира в Монреале

Британский теннисист Джек Дрейпер не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

143-я ракетка мира Дрейпер встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Атмана в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.

В следующем круге Атман сыграет против 39-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова.

Напомним, Дрейпер получил от организаторов турнира уайлд-кард в основную сетку. Ранее британец снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне еще до старта соревнований из-за рецидива травмы. Он восстанавливался после повреждения руки, полученного осенью 2025 года. Из-за травмы Дрейпер пропустил Australian Open, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.