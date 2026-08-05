Джек Дрейпер проиграл в первом круге турнира в Монреале

Напомним, Дрейпер получил от организаторов турнира уайлд-кард в основную сетку. Ранее британец снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне еще до старта соревнований из-за рецидива травмы. Он восстанавливался после повреждения руки, полученного осенью 2025 года. Из-за травмы Дрейпер пропустил Australian Open, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.