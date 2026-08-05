Джек Дрейпер проиграл в первом круге турнира в Монреале

143-я ракетка мира Дрейпер встречался с представителем Франции Теренсом Атманом, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Атмана в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты.
В следующем круге Атман сыграет против 39-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова.
Напомним, Дрейпер получил от организаторов турнира уайлд-кард в основную сетку. Ранее британец снялся с турнира категории ATP 500 в Вашингтоне еще до старта соревнований из-за рецидива травмы. Он восстанавливался после повреждения руки, полученного осенью 2025 года. Из-за травмы Дрейпер пропустил Australian Open, Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.