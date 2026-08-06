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Чемпионка Вашингтона обыграла соперницу во 2-м круге Торонто

Филиппинская теннисистка Александра Эала одержала победу во втором круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

20-я ракетка мира Эала встречалась с представительницей США Алисией Паркс, которая занимает 71-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Эалы в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2. Теннисистки провели н акорте 1 час 51 минуту.

В следующем раунде Эала сыграет против американки Кэти Макнелли. Она в своем матче обыграла победительницу Уимблдона-2026 Линду Носкову из Чехии.

Напомним, на этой неделе Эала завоевала первый титул в карьере на уровне WTA. Она стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в финале 3-ю ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.

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